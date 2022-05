Romain DUBOIS

Issu d'une formation ingénieur en 2009, j'ai depuis travaillé successivement à des postes de conducteur de travaux et de maître d'oeuvre. J'ai l'habitude de gérer plusieurs projets de constructions neuves ou de réhabilitations à différents stades d’avancement les uns des autres.

La conception d’un projet de construction par l’élaboration des pièces écrites, le chiffrage, la conduite des travaux et des entreprises, la gestion des interfaces sur le chantier et le contrôle de la bonne conformité des ouvrages font partie de mes compétences. J'ai également l'habitude de travailler en équipe et de coordonner différents intervenants œuvrant sur un même projet.





Mes compétences :

BTP

Conduite de chantier

Chargé d'affaires

Gestion de projet