Romain DUCHAN

Dans le cadre de mon activité de promotion des outils de communication du Valenciennes Football Club, je souhaite au travers de VIADEO vous faire découvrir le "produit Football". Outre le coté passionnel que dégage le sport et le football en particulier, une véritable économie s'est créée et se développe en parallèle!



Passé par le service commercial du Paris Saint-Germain, mon évolution professionnelle m'a amené à me passionner et pour un formidable projet, unique dans une carrière...



Au travers de VAFC, je ne souhaite pas uniquement vous faire découvrir un club aux ambitions sportives retrouvées, mais une entité économique tournée vers des projets structurels ambitieux: En l'espace de 5 ans, le VAFC s'est doté d'un centre d'entraînement ultra moderne, d'un centre de formation et demain nous serons le 2e club en France a inaugurer son nouveau stade.



Je vous invite à découvrir sous un regard professionnel le VAFC...

http://www.va-fc.com/fr/nouveaustade/index/



ou



http://www.valenciennes-metropole.fr/spip.php?page=video2&id_rubrique=433

(cliquez sur vidéo "Le stade")



A Bientôt...



Mes compétences :

Football

Responsable Commercial

Sponsoring

Marketing Sportif

Sports

Btob

Relations Publiques