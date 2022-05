Romain DUCHAMP

Après une spécialisation Ecofi à Sciences Po Lyon, je me suis orienté vers un cursus Management à l'école de commerce de Nancy, l'ICN. Suite à une première expérience RH au sein de PSA, j'ai rejoint le groupe COVED, alors filiale de Bouygues, en tant que RH Opérationnel.



J'ai eu la chance de travailler sur des projets de croissances externes qui a nécessité une refonte des accords collectifs et l'implantation de la fonction RH au sein de diverses structures.



Prenant du plaisir dans toutes les facettes de la fonction RH, je me destine à des postes RH généralistes.



J'ai le plaisir aujourd'hui d'évoluer au sein de la société Gibaud, spécialiste des ortheses et des thérapies de contention. Notre Société, innovante, travaille pour la meilleure observance possible des patients et de leurs pathologies. Filiale d'un Groupe Islandais, nous sommes fiers de nos produits et travaillons à travers des valeurs telles que l'honnêteté, le courage et l'efficacité.



Mes compétences :

Ressources humaines