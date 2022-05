Tout d'abord, je vous remercie de votre visite sur mon profil.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en informatique basé dans la région de Clermont-Ferrand. Mes préférences vont vers le développement informatique (en particulier l'édition de logiciels) mais je suis ouvert à tout.



Voici mes compétences principales. Pour plus de détails, vous pouver voir et télécharger mon CV à cette adresse : http://bit.ly/CV-Romain_Ducher

- Langages informatiques : C, C++, PHP, Java, C#. J'ai déjà environ un an d'expérience en Java (via deux stages longs en entreprise) et une première expérience professionnelle en PHP.

- Frameworks : Java EE, Qt.

- Modélisation : UML.

- Bases de données : SQL, technologies Oracle et MySQL.

- Langues : Anglais (bon), Espagnol (intermédiaire).

- Systèmes d'exploitation : Windows et Linux.

- Outils : NetBeans, Eclipse, RAD, Visual Studio, Qt Creator, Subversion, Bazaar, git, Hudson.

- Autres logiciels : MS Office, LibreOffice, GIMP, Squirrel SQL, phpMyAdmin



Je développe à mes heures perdues un petit logiciel nommé Reyn Tweets. Il s'agit d'un client Twitter multiplateforme, open source (licence LGPLv3) et écrit en Qt. Vous pouvez le voir plus en détail à cette adresse : http://code.google.com/p/reyn-tweets . Son code peut également vous donner un aperçu de ce que je suis capable de faire d'un point de vue codage, mais pas que.



Pour plus d'informations me concernant, vous pourvez visiter ma page Gravatar ( http://fr.gravatar.com/airdex ). N'hésitez pas à me contacter !



