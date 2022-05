Romain DUCROCQ

Après un Master en Négociation Achats/Vente, j'ai rejoint Logica (CGI) en 2010 en tant qu'acheteur frais généraux pour le périmètre France. Je suis maintenant en charge de la stratégie achats de Services IT au niveau global.



Ce poste couvre les domaines de Maintenance Hardware, On-Site-Services, Conseil & Sous-traitance IT, ainsi que le Disaster Recovery... Avec des compétences reconnues dans le management de projet (+ Formation Management à l'ESSEC) je suis capable de manager de gros projets achats et cela en parfaite autonomie.



J'ai su développer dans ma fonction des compétences telles que la maîtrise des dépenses de l'entreprise (Spend under Management), le développement et l'implémentation d'une stratégie achats, la conduite de négociations achats (RFI, RFQ, RFP..) et aussi faciliter les projets achats à travers les différents services de l'entreprise ainsi qu'à travers les différentes chaînes de décisions à travers le monde.



Je donne toujours le meilleur de moi-même dans mon travail, j'aime faire les choses de manière efficace et constructives. J'ai pu aussi développer un système de Management de fournisseurs stratégiques dans mon rôle actuel (SSM - Strategic Supplier Managmeent) afin de réduire le nombre de fournisseur grâce aux volumes globaux et ainsi aussi réduire les dépenses en optimisant nos achats.



Mes compétences :

Gestion de projet

HW Maintenance

Contingent Labor

Relation fournisseurs

Gestion des achats

Négociation achats

ITSM