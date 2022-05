Je me présente, Romain DUPUIS, Chargé d'Etudes et d'Affaires, Pilote du Processus Sécurité au sein de mon entreprise.



Mon DUT Mesures Physiques et mon expérience m’ont permis de devenir Chargé d’Etudes et d’Affaires. Ce métier est pour moi une grande source de motivation que je peux démontrer. Ce diplôme de polytechnicien m’a permis de développer des compétences en matière de mécanique, de physique, de chimie, de vibrations, d’acoustique, d’électronique, et bien d’autres domaines.



Mon emploi en centre d’essais vibro-acoustique m’a permis de confirmer mes acquis et développer des compétences supplémentaires. Il m’a aussi permis d’obtenir des notions d’autonomie, d’esprit d’équipe, d’organisation et de volonté de réussir. Par la suite, j’ai eu la chance de pouvoir travailler dans le domaine des matériaux. Cette voie m’a permis de développer des compétences en matière d’expertise de défaillance, d’analyse de topographie de surface, de caractérisation de corps étrangers, de recherche et de développement et bien d’autres domaines. Mon relationnel client et mon esprit d’initiative m’ont également permis de devenir Chargé d’Affaires en 2012, permettant d’ajouter des compétences supplémentaires à mon parcours, déjà bien rempli en 5 années d’activités.



Mes compétences :

Acoustique

Analyse technique

Expertise scientifique

Technico commercial