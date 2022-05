Artiste Musicien & Professeur de Musique, j'ai dans le cadre de mon activité plusieurs métiers à assumer.



- Membre-Responsable d'Orchestres/Groupes fournisseurs de "Prestations Musicales" :

Orchestre de Variétés "BAL'NEO" composé de 7 à 10 membres, pour animer vos soirées, repas dansants et bals populaires.

www.orchestre-balneo.com



Orchestre Musette "Romain DUPUIS" composé de 2 à 5 membres, pour animer vos repas & thés dansants.

www.romain-dupuis.fr

"A Corps Perdus", trio acoustique de Brel à Renan Luce, de Piaf à Police, pour tous vos évènements plus discrets, apéritifs dinatoires, piano-bar etc...



- Reponsable de deux Ecoles de Musique :

Chantraine (88) - Accordéon, Clavier, Solfège & Guitare

Vicherey (88) - Accordéon, Clavier Solfège



- Directeur Artistique & Musicale, Producteur d'Artistes et Enregistrements Audios/Vidéos

"Méli'Melody Productions", studio d'enregistrement, réalisation de Play-Backs, réalisation de CD et DVD (en partenariat avec la société Ovation, située à Chavelot (88))

www.melimelody.fr



Mes compétences :

Traduction espagnol français

Traduction anglais français