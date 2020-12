Autonome, rigoureux et force de proposition. Je m'oriente vers l'amélioration continue de mes activités et sais m'adapter aux besoins de l'entreprise.

Mes différentes expériences dans l'industrie alimentaire m'ont permis d'acquérir des compétences dans l'Achat, l'Approvisionnement, La gestion de stock, l'ordonnancement et le management d'équipe.