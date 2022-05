Romain DUSAUTOY

Compétences :

- La mise en place de la stratégie de développement en France et en Europe,

- L’analyse des projets : zone de chalandise, aspects juridiques et économiques,

- La constitution des dossiers d’investissements et leur présentation en comité financier,

- La coordination et le développement du relationnel avec les intervenants du secteur,

- Le management des équipes avec l’appui des directions des services,

- La validation des retombées commerciales, et son reporting,

- Le suivi, la gestion et la renégociation des contrats.

- Gestion relation opérationnelle, technique, humaine Franchisés-Franchiseur