Laetitia PORTE

Forte de plus de 10 années d’expériences en Marketing, j’ai développé une réelle expertise sur l’ensemble du mix: grâce à une analyse précise des marchés – environnement concurrentiel, besoins consommateurs et tendances - je suis à même de piloter et développer une marque, de la définition de sa mission à la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie. Je réfléchis et optimise le positionnement pour garantir l’attractivité, la crédibilité et la singularité de la marque.



A l’origine de refontes de gamme, de nouveaux concepts et de création de catégories marché tant au niveau national qu’international, j’ai acquis les compétences nécessaires à leurs développements et commercialisations : véritable chef d’orchestre entre le service Développement et Commercial, je m’assure du respect du cahier des charges (contraintes techniques, temporelles et budgétaires) ainsi que de la revente de l’innovation, par la mise à disposition des différents supports de ventes, des formations et accompagnements terrain.



Habituée à travailler en mode projets, j’ai acquis une aisance relationnelle, qui basée sur l’écoute et la connaissance des impératifs de chacun, me permet d’exprimer clairement mon point de vue et d’y faire adhérer mes interlocuteurs, quel que soit leur niveau hiérarchique avec en ligne de mire l’atteinte de nos objectifs.





