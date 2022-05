Je suis étudiant en dernière année d'ingénieur à L'ESILV (COURBEVOIE 92400, Pôle Universitaire Léonard de Vinci).

Option Informatique.

Langage de programmation : C#, C++, JAVA

Web: HTML/CSS, HTML5/CSS3, PHP, JAVASCRIPT.

Logiciels: OFFICE 20XX - CATIA - OpenGL - WPF - Visual Studio 2010-2012 - Eclipse.





Mes compétences :

Android

JAVA

Microsoft SQL Server

Visual studio

Base de données

C#

Windows Phone

.Net

C++