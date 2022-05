Romain EPIARD

Étudiant en deuxième année d'école d'ingénieurs, je recherche actuellement un contrat d'apprentissage avec une Entreprise en Ile-de-France, pour réaliser ma dernière année (BAC+5) à l'ENSIIE d'Évry. C'est pendant cette dernière année que je vais rejoindre l'option développement de jeux vidéo. J'ai axé mes études sur cet objectif, c'est pourquoi je souhaiterais trouver une alternance dans ce secteur. Cela me permettrait de mettre en pratique les techniques vues en cours.



Mes compétences :

C#

Unity 3D

Management d'équipe

Java

C++

Assembleur

Management de projets

Systèmes Unix (IBM AIX, HP-UX, Linux)

Bash

UML

PHP

HTML/CSS

Haskell

JQuery

Sécurité Informatique