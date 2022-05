Romain ESCRIHUELA

Gérant de mon entreprise depuis 7 ans, je propose à mes clients un accompagnement en qualité d'expert réseau et systèmes. Ce service s'étale de la phase conceptuelle du projet à la livraison au clients final et même au suivi des projets par l'intermédiaire de formations advances.

Je délivre également des formations pour le compte de centre de formation, dans le cadre de formation diplomante de bac à bac+5, dans les domaines de compétences suivants:



Système:

Linux: débian, centos, ubuntu, redhat

Unix

Windows: Clients 2000 à 8.1 - Server: 2k3 à 2k12

Scripting: batch, Powershell

Virtualisation:

VMWare Workstation

ESXi / VSphère

Microsoft HyperV

Réseau:

CISCO CCNA 1,2,3 et 4

Wifi Base et advanced

Radio-télécommunication

Audit & Sécurité

Télephonie:

RTC / RNIS / PABX

VOIP / ASTERISK / SIP / IAX

CISCO

Gestion:

Parc Informatique, NAGIOS / GLPI

Projet Informatique: DSDM, XP, Crystal





Mes compétences :

Technologies sans fil

Formation

Réseau

Télécommunications

WiMAX

Internet