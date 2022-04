Arnaud SOTTY

------ RATP Département Ingénieurie : Val de Fontenay 2015 ----



Projets : CRIV: AMO outil d’affectation Centre de Régulation et d’Information Voyageur

- Environnements de tests mis à jour en fonction des versions applicatives

- Tableau de gestion de configuration mis à jour Notes technique

- Outil de gestion des Faits techniques mis à jour

- Exécution du cahier de recette en plateforme

- Cahier de recette renseigné

- Outil de gestion des Faits techniques

- PV de Validation de l’Outil d’affectation

- Préparation des patchs applicatifs

- Suivi de la mise en production

- Suivi des performances

- Langage Script Shell, Sql



---- Euro engineering Mission SNCF- Direction du Matériel 2008 - 2014 ----



Projets : OSMOSE, PRISME, LIONNE : AMOA - Mise en place des données de Maintenance

- Etude et mise en place d’outils de retour d’expérience pour le pilotage et le suivi de l’état de maintenance des trains (Parc complet de la SNCF).

- Interrogation (Requettage pour construction d’indicateur) de la base de données nationale gérant la maintenance des engins roulants. (Technologie : PL/SQL, Access, Excel)

- Modélisation de données

- Edition de rapport de sortie pour diverses Ingénierie au sein de la SNCF.

- Création de divers autres outils sous Access.

- Récupération des données conformément (GMAO SNCF) au besoin métier pour la mise en place du nouveau progiciel permettant la gestion des Essieux de la SNCF.

- Extraction de tableau de bord

- Technologie langage : Access, VBA, Excel, PL/Sql, Sql

EIMM de Nevers (stage de fin d’étude) 2007

Projet : Plaque Ingénierie TER

Objectif :

- Création d’une application de Retour d’expérience : Outil permettant d’avoir un état de la disponibilité des trains suivant la plaque, série, centre de maintenance



----- Application nationale, développée sous WebDev & SQL Server 2005 ----

Chambre d’agriculture de Nevers (stage) 2006

Projet : Automatisation du traitement des données

Objectif :

- Développement en PHP, SQL d’un programme de traitement des données

- Automatisation de programmes sous Linux



----- Valéo (alternance) 2005 ----

Projet : Gestion de production, gestion des exportations





Mes compétences :

Développeur concepteur

Informatique

Ingénieur informatique

Oracle

Développement informatique

Sql

Php

Vba

Excel

Access