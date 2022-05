Romain FACCHIN

Andjaro permet à ses clients, grands groupes avec une organisation multi-sites, de recourir en priorité à leurs équipes en interne avant de faire appel à du personnel externe, intérimaire ou enCDD. Pour ce faire, l’entreprise dispose de 3 leviers :



>>Les détachements de personnel en cas de baisse d’activité ponctuelle

>>Les heures complémentaires pour les collaborateurs à temps-partiel souhaitant augmenter leur temps effectif de travail

>>L‘affectation temporaire du personnel en situation d’intercontrat



Il s’agit d’un outil digital simple et intuitif, fonctionnant en mode SaaS, permettant de gérer et d’optimiser en temps réel le staffing opérationnel interne des entreprises pour leur permettre d’économiser 30% de leur budget lié aux recrutements externes et d’améliorer la Qualité de Vie au Travail de leurs collaborateurs.

La plateforme Andjaro s'intègre au sein même des organisations (entreprises, collectivités…) qui l'utilisent pour flexibiliser, piloter et fluidifier le staffing des personnels opérationnels interne avec l’aide d’une équipe dédiée, Le Customer Success.



En 2017, Andjaro a généré plus de 50 000 mouvements de personnel et plus de 7 millions d'euros d'économies pour ses clients, acteurs de référence sur leurs marchés.



