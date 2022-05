Chef de projet et régisseur événementiel free-lance.



Travailler avec Romain Farmer|OUTVISION, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise et d’une expérience acquises au cours de plus d’une centaine de manifestations d’entreprises réalisées.

​De la création de séminaire, d’inauguration ou à la réalisation de conventions d’entreprises, je conçois de A à Z votre événement sur mesure. Véritable couteau suisse de l’événement, mon rôle est de vous accompagner dans les grandes étapes de vos événements.



www.outvision.fr



Mes compétences :

Photoshop

Lightroom

Web creator

Pack Office incluant bases de données Access

Quadra compta

Organisation

Ms project

Gestion de projet

Wix

Evénement professionnels

Tourisme

Management

Événementiel sportif

Prise de parole

Adobe Photoshop

SketchUp