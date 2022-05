Romain FAUDUET

Fort de plus de 15 ans d’expérience de terrain, j’ai pu développer des compétences en terme de stratégie, de techniques de ventes, et d’encadrement , Afin de m'adapter à toutes situations et dans divers domaines.



 Excellente connaissance du secteur pharmaceutique en sélectif, en GMS et en « impulse ».

 Maîtrise des analyses clients en fonction de l’univers de distribution.

 Savoir mêler argumentation et dynamique de linéaire (de l’aide au conseil au push produits : merchandising,

 challenge, soirée VIP)

 Au-delà de la négociation créer l’envie du référencement additionnel.

 Aisance dans la préco et les marchés de volumes.

 Organisation de soirées régionales, gestion budgétaire « team building client »

 Gestion d’animatrices et merchandiseurs



Mes compétences :

Chef de secteur

Commercial

Délégué pharmaceutique

Responsable Commercial

VRP

team building

Merchandising