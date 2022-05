Romain FAURE

Ingénieur spécialisé en informatique, j'aime travailler sur des projets de la conception à la vente dans des équipes à taille humaine. J'apprécie les milieux dynamiques, dans lesquels les décisions sont prises rapidement et où la réactivité des personnes est forte.

J'ai en outre suivi un cursus de formation à l'entrepreneuriat, et mène depuis lors des projets de création dans le domaine de l'informatique et du web.

Je travaille désormais à l'outillage logiciel des process d'ingénierie à Dassault Aviation.



Mes compétences :

Objective c

PHP5

Photoshop

C#

Python

VBA

C

C++

HTML5 CSS3

Catia v6

Ingénierie

Entreprenariat