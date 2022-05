Romain FER

Bonjour à tous !



Je suis actuellement en recherche active d'un poste junior en marketing digital / événementiel en région parisienne.



Voici un résumé de mes compétences/connaissances :



- Marketing/Marketing digital

Connaissances des outils digitaux, création de contenus (sites web, réseaux sociaux), création de visuels et supports promotionnels (Photoshop + InDesign), bonne communication orale et écrite. Analyse du marché, de la concurrence, préconisations, mise en place de stratégies marketings, analyse des résultats.



- Organisation d’événements/Gestion de projets

Participation à l’organisation de plusieurs projets et événements au cours d’expériences professionnelles et associatives - > Autonomie, organisation et rigueur.



- Management

Vice-président d’une association étudiante de 50 membres - > Compétences managériales et amélioration de la communication orale.



- Vin

Connaissances du vin et de la Place de Bordeaux grâce à une expérience d'un an dans une Maison de Négoce.



- Monde de la glisse

Passion pour les sports de glisse (Bodyboard, Surf, Snowboard, Ski, Skate et d’autres).

Pratique du Bodyboard et Snowboard.



Mes compétences :

WordPress

Travail en équipe

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Relationnel

Gestion de projet

Webmarketing

Développement commercial

Autonomie

Stratégie digitale

Management

Microsoft Office

Adobe InDesign

Réseaux sociaux

Community management

Adobe Photoshop

Organisation d'évènements

Adobe

Marketing