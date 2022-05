Romain FEREY

Diplômé d'un master en Marketing, j'ai en charge l'élaboration et la mise en place d'une stratégie de communication complète ainsi que le développement du portefeuille client pour l'entreprise Sery Ouest.



Mes expériences passées et mon goût pour les technologies m'ont poussé à m'informer et à apprendre les techniques liées au web-marketing et au community management pour les PME.voulant s'affirmer sur la toile.



Le challenge étant mon moteur, je développe des relations commerciales uniques à forte valeur ajoutée.



A l'affût des dernières nouvelles, je reste ouvert à toutes possibilités. L'adaptabilité est ma qualité première.



Mes compétences :

Marketing

Stratégie Internet

Web Marketing

Développement

Social Media Marketing

Marketing social

Management

Communication

Marketing Digital

Stratégie Marketing