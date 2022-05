Sonia ADAM-LEDUNOIS

Enseignement-chercheur au laboratoire DRM - Equipe de recherche MLab

Chercheur associé du Cercle de l'innovation (Fondation IMRI - Université Paris Dauphine)

Animateur de L'Observatoire de l'innovation managériale

Thématiques de recherche : la question du management stratégique & du "Travailler ensemble", l'innovation managériale et l'innovation sociale.

Plusieurs contrats de recherche menés dans le secteur automobile, en collaboration avec des parcs industriels fournisseurs (sites de production regroupant un constructeur et quelques fournisseurs partenaires) afin d'appréhender les problématiques d'agglomérations spatiales : stratégie d'agglomération, coordination inter-organisationnelle et profité des frontières, communautés de pratique.

Différents contrats de recherche conclus notamment un acteur du secteur de la santé et une entreprise sociale sur différentes problématiques d'actualité : l'absentéisme, le management intégratif, l'innovation managériale ou encore les business models innovants.



Domaine d'enseignement : Management stratégique - Stratégie de développement des PME - Méthodologie de la recherche - Innovation sociale - Innovation managériale - Entrepreneuriat



Mission d'expertise et de conseil pour les PME : Etude de faisabilité dans le cadre de réorientation d'activité ou de lancement de nouveaux produits - Conseil en marketing et stratégie d'entreprise



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Recherche en management

Coopération internationale

Stratégie de développement des PME

Innovation managériale

Economie sociale et solidaire

Innovation sociale