Romain FERNANDES

Expériences significatifs dans la gestion des achats dont pièces techniques et sous traitance technique. Rigoureux, autonome et curieux.

Anglais courant.



Quelques résultats :

- 13% (2013) et 12% (2014) de gains sur achats sur un budget d'achats directs négociables de 3 Millions d'€

- Amélioration du taux de service de 85 à 94 %

- mise ne place des procédure d'achats et rationalisation du panel fournisseur ayant permis la réduction des délais de traitement des ordres d'achats



Mes compétences :

Achat

Achats

acheteur

entrepreneuriat

Marketing

Responsable achats

Sourcing

Approvisionnement

Logistique

Négociation

Import

Management