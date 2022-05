Romain FERNANDEZ

Diplômé d'un Master 1 en Qualité Sécurité Environnement suite à une alternance de 18 mois entre l'école d'ingénieurs du CESI Angoulême et la société FENWICK, je souhaite relever de nouveaux défis professionnels.

Durant mon alternance j'ai eu l'opportunité de participer avec succès à la mise en place d'une triple certification (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001). J'ai également mené de front plusieurs missions, la principale étant de faire respecter les règles de qualité, de sécurité et d'environnement et de veiller à leur application de manière à répondre aux mieux aux attentes des clients.