Sandrine PERONI

Mon expérience professionnelle s’est développée au sein d’organisations de toute taille (de la TPE au Groupe international), dans des secteurs exigeants (aéronautique, chariots de manutention), sur toute la chaine de valeur (conception, production, marketing, vente, maintenance) en animation directe et transverse (Siège, Usine et Agences).

Je maîtrise par ailleurs les démarches d’amélioration continue (Lean Office, Autoqualité, outils de résolution de problèmes…), les normes d’organisation (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EN 9100), et le management des risques.



Mes compétences :

Lean Office

Connaissance organisation des entreprises

AMDEC/FMECA

PART 21 et PART 145

Résolution de problème

Normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

Management des risques

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Assesseur EFQM