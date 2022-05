Romain FERRATON

Spécialiste en Business Intelligence avec une vision transversale des outils.

Je possède une culture étendue des méthodes et produits liés au décisionnel (ETL, SGBD, Outils de Reporting ROLAP...).

Disposant également d'une spécialisation sur le tuning des performances, j'apporte ma valeur ajoutée en conseils et méthodes afin de réussir et optimiser vos projets BI, vos infrastructures décisionnelles ainsi que votre parc de licences.



Mes compétences :

Informatica Powercenter

Oracle Database

Microsoft SQL Server

Microstrategy

UML

Merise

MySQL

Postgresql

IBM DB2

Infrastructures informatiques

Microsoft Visio

PowerAMC

Windows server

Unix/Linux

Business intelligence

Datawarehouse

VMWare

Modélisation

Informatica

Datastage

Urbanisation

SQL Server

Oracle

Etl

Database

Architecture

SAP HANA

Tableau Software