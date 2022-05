Romain FIARD

J'ai terminé en septembre 2010 ma troisième et dernière année d’étude à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier. Je suis donc diplômé Ingénieur chimiste.

En 2010 j'ai décidé de me lancer dans l'expérience de l'enseignement et j'ai occupé pendant un an un poste de professeur de physique-chimie en collège-lycée à plein temps.



En plus d’avoir suivi un cursus d’ingénieur chimiste j’ai fait le choix de me donner la chance de travailler dans le domaine de la qualité-sécurité et de la recherche et du développement de produit. Ainsi j’ai suivi un enseignement de spécialisation en Ingénierie des principes actifs naturels (Formulation cosmétique, Agroalimentaire, Pharmacie) et ai choisi des stages résolument en rapport avec mon choix de carrière professionnelle

J’ai travaillé lors de stages sur les risques et la sécurité en milieu hospitalier et j’ai suivi une formation en détection de stupéfiants au laboratoire toxicologique. J’ai effectué mon stage de fin d’études dans l’entreprise ENTREMONT-ALLIANCE. . J'ai travaillé sur le Système de Management de la Sécurité Alimentaire et j’ai eu trois missions principales : l’étude des risques de contamination du lait par les résidus antibiotiques, les dangers et la toxicité des corps étrangers liés au bois d’affinage pour le fromage, et une mission qualité-achats en partenariat avec une filiale allemande. J’ai participé aux audits (IS0 9001, ISO 22000, IFS) de l’entreprise et suis intervenu dans les différentes réunions qualité HACCP du groupe.



Aujourd'hui, souhaitant mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe rigoureuse et stimulante, J’ai intégré la société TOPNIR où j'occupe le poste d'ingénieur Projet

. Au-delà des contextes techniques variés dans lesquels je suis intervenu, mon goût pour le travail en équipe et un esprit de synthèse reconnu m'ont naturellement conduit à occuper des fonctions transversales de formation. Dans ce cadre, la communication, ma capacité à convaincre et ma rapidité d'adaptation constituent mes principales clés de réussite au sein d'équipes internationales.



Je cherche aujourd'hui à mettre à profit l'expérience et les connaissances acquises pour mener à bien des projets ambitieux, dans le souci constant de satisfaction du client et d'atteinte des objectifs.





Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet