Romain FILLAUT

- Gestion de projets : Support Européen sur tous les projets Supply Chain :

• Mise en place d’un nouvel ERP (QAD)

• Management et coordination de toutes les demandes de customisations informatiques pour la Supply Chain Europe

• Changement du réseau de distribution

• Coopération avec les autres entités Medline (US, Shanghai, Australie…)

• Amélioration continue

- Gestion de flux : responsable des flux Europe, négociation des dates d’expédition et des destinations des containers avec les fournisseurs, ordonnancement de leurs passages en douane, en centres de stérilisation et en centres de distribution européens

- Approvisionnements : Gestion de portefeuille fournisseurs Asiatiques, Américains et Européens, fixation et ajustement des commandes et gestion des lancements et transferts de produits

- Gestion de stocks : allocations entre les différents centres de distribution européens





Mes compétences :

Gestion de projet

Previsions de vente

Approvisionnement