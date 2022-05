Romain FLANDIN

Préparateur Mental pour le sport de Haut Niveau - Diplôme Européen de Préparateur Mental pour le sport de haut niveau.

Diplômé de l'institut Perf In Sport, Liévin, et Mentally Fit, Bruxelles.

Mon travail consiste en l'accompagnement de la performance. Véritable complément des apports technico-tactiques et physiques, l'entraînement mental renforcera et optimisera votre degré de performance.

Suivi de sportifs toutes disciplines, artistes, entrepreneurs...



Formé à la process com, compréhension et optimisation de la communication par la connaissance et l'analyse des profils humains (OSE formation).



Titulaire d'un master en ingénierie et conception de produit, et d'un master en recherche en biomécanique, j'ai suivi un cursus STAPS (sport) qui m'apporte des connaissances pluridisciplinaires sur le domaine du sport et de l'analyse sportive.



Passionné et pratiquant intensif de nombreux sports: Trail, ski nordique, ski de randonnée, surf, VTT, voile, sports collectifs...



Mes compétences :

Ecoute réciproque

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de dirigeants

Analyse des besoins

PNL

Relaxation et gestion du stress

Imagerie

Objectif ciblé

Objectif SMART

Objectifs professionnels

Accompagnement du changement

Sportif de haut niveau

Développement

Ingénierie

Sport de haut niveau

Physiologie

Innovation

Ecoute

Biomécanique

Sophrologie

Conférencier

Consulting