Romain FLEURY

Apres avoir rejoins le Financial Management Program (programme intensif de gestion financière) au sein de General Electric alliant affectations stimulantes, et séminaires interactifs, j’ai rejoins le Corporate Audit Staff en tant qu’auditeur interne. Cette organisation m’a permis de continuer à développer des connaissances techniques ainsi qu’une expérience internationale et multi fonctionnelle grâce à la diversité des différentes branches formant le conglomérat.

En 2008, j'ai accepté la postiion de Finance manager Europe de l'Est et Moyen Orient pour l'organisation Clinical Systems, puis ensuite de EMEQ Service Products finance leader.

Actuellement Finance manager pour GE Aviation, je suis responsable du Moyen Orient et de l'Afrique.



Mes compétences :

Business

Business Object

Cognos

Financial management

Financial Planning

Green belt

Green belt Lean Six Sigma

Lean

Lean Six Sigma

Management

Oracle

Planning

Six Sigma

Us gaap