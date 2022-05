Romain FONTAINE

Passionné de génie civil et de recherche et développement sur les matériaux, j’ai créé et breveté un procédé de construction à destination de la piscine en béton. Les panneaux de coffrage MARINAL ont été 2 fois récompensés pour leur innovation technologique au Salon Mondial Piscine. Ils sont distribués depuis plus de 15 ans auprès de professionnels de la piscine en Europe et à l’international.



Mes compétences :

Bâtiment

Béton

BTP

Distribution

Concrete

Swimming pool

formwork concrete

Piscines