Je suis actuellement en recherche d'un emploi dans le secteur du commerce et de la vente.

Je suis à l’écoute du marché et prêt à relever les défis que vous me proposerez.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information.



Mes compétences :

Bug Tracking System

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

MicroStar International