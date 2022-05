Romain FOUQUEREL

J'ai actuellement 21 ans, je vais effectuer durant ces 3 ans une formation en apprentissage à l'ITIN en ingénierie informatique.C'est pourquoi je désire un poste en apprentissage sur 3 ans pour mener a bien mes études.



J'ai obtenue mon BTS en informatique de gestion en 2011, formation effectué aussi en apprentissage au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Mon rôle était, pendant la première année, de gérer le support de niveau deux et de maintenir les sites de la CCIV, puis lors de la seconde année j'ai travailler à rendre plus performants les sites de la CCIV.



Mes compétences :

Gestion

JavaScript

Ingénierie

SQL

Informatique

PHP

Java EE

Java Platform

Bts