Romain FOUQUET

Après une licence Staps à l'université du Maine au Mans, je me suis orienté vers mes deux passions le sport et l'enseignement le Brevet D'état d'éducateur sportif option activité de la natation c'est alors imposé.

Depuis 2014, mes nouvelles fonctions de directeur m'ont permis de développer de nouvelles compétences: gestion du personnel, recrutement, gestion des plannings, organisation des tâches et relations avec l'administration publique (maires, conseillers, présidents de communauté de communes...). Tout en appliquant les différentes règles de sécurité propre à l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Secourisme

Organisation des activités de la natation