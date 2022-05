Romain FOURNIER

- Sales Manager avec pour objectif la consolidation du portefeuille existant et la mise en place d'une nouvelle solution à valeur ajoutée afin de diversifier et d'accroître le CA. Mise en place, suivi et actions correctives de la stratégie commerciale.



- Ingénieur d'affaires avec une forte expérience des cycles de ventes long (multi-interlocuteurs) et nécessitant les différentes ressources de l'entreprise (communication, marketing, opérations..).



Spécialités

Maîtrise des cycles de ventes long et complexe (multi-interlocuteurs).

Développement de portefeuille clients.

Prospection.

Evaluation des performances.



Mes compétences :

Planification stratégique

Cycle de vente

Business development

Appels d'offres privés et publics

Sales manager

Global account manager

management

commercial

Environnement

Key account Manager