Romain FRANCK

Aimant la technologie évoluée touchant aux systèmes embarqués, j'ai suivis une formation en STI Electrotechnique, une fois mon Bac passé (47% de réussite cette année là), j'ai tout naturellement continué sur un BTS IRIS qui m'a permis de découvrir la technologie de l'informatique, et de pouvoir apprendre les immenses possibilités.

Pendant ces deux années de BTS, je me suis tourné vers le langage Java.

Le BTS acquis (51% de réussite cette année là), je suis entrée en école d'ingénieur.

Depuis, j'ai acquis une connaissance plus étendu sur la technologie informatique.

Diplômé de l'école SUPINFO Promotion 2008.



Mes compétences :

Informatique

Internet

Multimedia

MySQL

PHP

Php MySQL

Web