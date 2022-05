Bonjour,



Titulaire d'un diplôme de Responsable QSE équivalent Bac +4.



Qualité :



Ma spécialité est la MRP à travers le (QRCI/QRQC) avec de belles réussites à la clé. J'utilise cet outil au cœur de la production au plus près du problème.



J'ai aussi pu gérer le SMQ d'une PME en collaboration avec le directeur de site, mener des actions 5S, piloter des chantiers AMDEC, alimenter le plan de surveillance du processus.



Sécurité / Environnement :



Membre du CHSCT, Référent HSE pour ma dernière mission, ma mission était de veiller sur la sécurité des salariés j'étais impliqué dans la veille réglementaire, la délivrance de permis feux, l'établissement de plans de préventions, déployer une campagne d'EPI, et bien sûre la mise à jour du Document Unique suite aux analyses d'accidents intervenus sur le site.



Mon profil vous intéresse ? Je vous laisse le soin de me contacter par mail : Romain.franckart@gmail.com.





Je suis à la recherche d'un emploi, et près à étudier toute proposition.



Cordialement.



R.Franckart



Mes compétences :

Microsoft office

Sage