Romain FREMINE

Dynamique, enthousiaste et rigoureux, mon parcours professionnel est, par passion, lié à l'automobile.



J'ai pu évoluer de fonctions commerciales terrain, par des expériences de vendeur dans les marques Volkswagen et Audi, vers une activité commerciale BtoB au sein d'une société d'ingénierie et de formation automobile, ESG Automotive France. Dernièrement, j'ai intégré la Direction des ventes de Porsche France pour assister le Responsable Formation et gérer l'e-learning et la formation présentielle des Centres Porsche de France, du Maghreb et des DOM-TOM.



Aujourd'hui diplômé de M2 à l'Ipag Paris, spécialisé en Stratégie Commerciale & Développement d'Affaires, j'entends développer et soutenir une activité commerciale avec conviction et détermination.

Motivé par le challenge et les perspectives, je sais pouvoir m'adapter à d'autres secteurs.



Mes compétences :

Automobile

Automotive

Sens commercial

Relationnel

Force de proposition

Rigueur

Business development

Commercial