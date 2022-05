Romain FRETTÉ

Ingénieur qualité – en recherche active.



Avec une bonne expérience dans le monde industriel, je suis à la recherche de poste d’ingénieur soit support de l’entreprise dans des services Qualité / Méthode ou Process soit proche du produit en réalisant et reportant des essais.



Depuis 3 ans, ingénieur qualité électronique à Valeo Vision, je suis en charge de la qualité pour les projecteurs de grands constructeurs (Fiat/Chrysler, Toyota, PSA). Gestion de la validation Design et process, AMDEC, analyses fonctionnelles, essais électriques et CEM sont mes principales actions.



Mon expérience de 10 ans dans une entreprise de haute technologie et de grande précision à 3 postes différents me donne un savoir faire reconnu.



Mes connaissances m’ont permis l’utilisation de techniques mathématiques et statistiques pointues et essentielles dans l’industrie moderne : Estimation de fiabilité, Plan d’expériences, Taguchi, régression multilinéaire, ANOVA, analyse de données multivariées.



D’un poste support de l’entreprise (Responsable Qualité R&D) ou je me suis pleinement réalisé, j’ai pu appréhender le cœur de métier d’Agié Charmilles (l’électroérosion) et, rapidement, devenir un expert de l’EDM.



Je suis prêt à prendre des responsabilités techniques et managériales dans une entreprise. Curieux des outils mathématiques, d’analyses décisionnelles et de la gestion de base de données, je suis aussi vigilent aux opportunités dans ce domaine.



Mes compétences :

Analyse de données

Analyse de risques

Fiabilité

Plans d'expérience

Qualité

Statistiques

Matlab

ISO 900X Standard

Audit

SAS Statistical Package

Oscilloscopes

Minitab

Microsoft Access

LabVIEW

Logiciels de données : Matlab, Minitab, SAS, R, sc

Logiciels suite microsoft : Word, Excel, Access, p

Outils qualité : AMDEC, QRQC 5W2H, PDCA FTA, condu

Essais de Compatibilité Electro Magnétique (CEM),

Oscilloscopes, micromètre, Smartscope, rugosimètre

Machine à électro-érosion

Statistiques et analyses de données : Fiabilité su

Analyse de risque