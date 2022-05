Yohan PAINCHAUD

Expert en développements informatiques, avec plus de 10 ans d’expérience dans la conception de logiciels et d’interfaces web: spécifications détaillées, estimation de charge, planification, développement, gestion de configuration, management et formation des équipes de développement.

J'ai aussi 3 ans d'expérience en pilotage agile, à la formation des équipes aux pratiques Agile, à l'organisation d’ateliers de résolution de problèmes et à la progression des équipes.

Garant des engagements QCD et du respect de la méthodologie (CMMI, projets agiles), rigoureux et réactif, bon communiquant, leader naturel, je souhaite m’investir dans le pilotage de projets informatiques, idéalement en mode agile, pour exploiter mon implication professionnelle, ma capacité à faire monter mes équipes en compétence et mon goût pour l’amélioration continue.



Mes compétences :

Subversion

Scrum

Gestion de configuration

Web

Java

Agile

C++

Javascript