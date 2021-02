Perhirin GILLES

Diplomé de l'ENIB en 2001 ( informatique industrielle ), je débute ma carrière sur la région parisienne dans la société Axiohm sur des projets de développement en électronique analogique et de la gestion de projets.

J'intégre ensuite Gemalto en 2004, d'abord pour concevoir des couches basses de cartes sim et faire de l'intégration, puis, à partir de 2007, je suis transféré dans la division des terminaux de paiement pour des développements de drivers noyau et de la programmation système sur une plateforme linux embarqué.

De retour en Bretagne, j' intègre Alten Ouest en juin 2011.



Mes compétences :

Gestion de projets

Intégration

Securité numérique

Développement Linux embarqué

Développement couches basses