Sebastien LE FUR

Diplômé de l'IUP de Lorient en master Electronique et Informatique Industrielle, j'ai débuté ma carriere au laboratoire du Lab-Sticc de Lorient en tant qu'ingénieur d'étude sur des systèmes embarqué à base de FPGA.

J'ai par la suite travaillé chez ST-ERICSSON au MANS dans le domain de la Téléphonie en tant qu'intégrateur système ,Build Manager et Tools Team.



Puis par la suite, chez Canon en tant qu'ingénieur co-design ( soft ( C ) et harware( vhdl) )....



Toutes ces expériences m 'ont permis d'avoir des compétences en développement driver, middleware ... et en tant qu'intégrateur .





Mes compétences :

Linux

Android

Linux embarqué

Script Shell

Language C

Sun

Perl

Python

Makefile

SoPc Builder

XilinxISE

QUARTUS II

VHDL FPGA et Matlab

NIOS

Language C++

Driver linux

Clearcase

UCM

SVN

C

Git