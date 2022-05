Thierry ROGER

Diplômé ingénieur INSA Rennes 1990 en informatique et d’une maîtrise en mathématiques algébriques.

Parcours chez les sociétés majeures de services informatiques : 20 ans à surfer sur les nouvelles technologies en management de projets et d’équipes.



Contribuant d’abord pour les laboratoires de R&D très orientés télécom, je prends le virage dés 2000 sur des projets précurseurs avec l’arrivée des nouveaux devices, des solutions wireless poussées par le tout IP et du web, sans oublier l’intégration des contenus multimédia vidéo, 3D…



Chez OPEN à partir de 2006, au poste de Responsable Technique d’une agence Multimédia&Réseau et aujourd'hui en charge du centre de compétence Multimédia&Mobile, dont les principaux sujets d’études sont les nouvelles interfaces et les nouveaux contenus au travers d’une approche nouveaux usages très « User Centric » (parcours utilisateurs, interfaces naturelles, réseaux sociaux), Mobilité et Multicanalité (contenus multimédia et nouveaux devices).

Il s’agit d’accompagner nos clients dans l’innovation et le positionnement des nouvelles technologies en s’appuyant également sur le savoir faire de nos partenaires technologiques.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Informatique

innovation