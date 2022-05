Romain FRIANG

J'ai rejoint le secteur du conseil en management il y a 5 ans et ai construit une solide expertise dans la recherche de facteurs de compétitivité en amont des phases d’industrialisation. Je suis intervenu sur plusieurs cas visant à optimiser le Time to Market ou les coûts au sein d’entreprises industrielles de premier plan.

Auparavant, après plusieurs expériences en recherche appliquée dans les domaines aéronautique et nucléaire, j'ai développé mes compétences en management des risques auprès des Directions Générale et HSE de la filiale Pacifique du Groupe Total, puis en gestion de grands projets offshore en tant qu’Ingénieur Fabrication au Nigéria et au Congo pour le compte de Saipem SA (client Total).



Mes compétences :

Management

Industrial Production

Energy

Research & Development

Strategy & Change Management

Industry

Oil & Gaz

Business Development

Human Resources

Développement