Romain GAGNOL

Consultant en systèmes d’information assurance et réassurance – Effisoft (Paris)



-En charge de plusieurs comptes clients WebXL (HSBC Ré Dublin, HSBC Bermudes, Milli Ré, CGPA, Matmut, Groupama, BPCE, Pacifica, SMABTP, Gras Savoye, Camca, MACSF, SOGESSUR)



-Assistance aux clients dans le cadre de l’ensemble des phases d’implémentation du SI

(réalisation d’études préalables et de spécifications, de recettes fonctionnelles, de formations utilisateurs) en France et à l’étranger (Singapour, Bermudes, Irlande).



-Gestion de l’après-vente (responsable de la maintenance de l’application et des évolutions)



-Maîtrise des process métiers de la réassurance (contractuel, comptabilité technique et

auxiliaire) et des différents acteurs (cédantes, réassureurs et courtiers)