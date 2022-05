Romain GAIDET

Suite a une première année en IUT GEII je me suis réorienté dans une formation diplômante dans l'informatique.

Une fois mon diplôme de technicien de support informatique en poche, j'ai mis à profits mes connaissances au sein d'Osiatis puis dans le cadre de mon projet personnel je me suis orienté dans la formation de responsable infrastructure système et réseau.

Je viens avec succès d'obtenir mon titre de RISR apres 2 ans d'alternance au sein de GFI , et recherche activement un emploi.





Mes compétences :

Bureautique

Windows 2008

Linux/UNIX

Centreon et Nagios

MySQL

Réseaux informatiques & sécurité

Shell

ITIL Foundation V3

Gestion de projet