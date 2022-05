Romain GARCIA

Actuellement Directeur Conseil au sein de l'Agence Rapp France, j'accompagne et je conseille mes clients (NIVEA, PICARD, BOUYGUES TELECOM, NORAUTO) sur leur stratégie digitale globale.



Passionné et surtout curieux, je suis constamment à l'écoute des nouvelles tendances du web afin de pouvoir conseiller au mieux mes clients et être ainsi pro-actif sur un marché en mouvement permanent.



Assez sportif (running principalement), j'ai le sens du challenge et surtout du travail en équipe.



Mes compétences :

Directeur de Clientèle

Marketing

Marketing relationnel

Microsoft CRM

Musique

Relationnel