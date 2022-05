Romain GARRIGUE

Grâce à un parcours atypique, j'ai pu être confronté à divers domaines comme la viticulture, le transport, la logistique, le marketing, la communication, la créa graphique, etc. Mes expériences ont développé chez moi un grand intérêt pour les nouveaux moyens de communication et de développement de l'image.

Je parle Français, Catalan et Espagnol. Anglais niveau B1. Passionné de langues, de cultures, d'histoire et de sport.

---



Mitjançant una recorregut atípic, he pogut descobrir diversos sectors com la viticultura, el transport, la logística, el màrqueting, la comunicació, la creació gràfica, etc. Gràcies a les meves experiències he desenvolupat un gran interès pels nous mitjans de comunicació i pel desenvolupament de l'identitat visual.

Parlo Francés, Català i Castellà. Anglés nivell B1. Per fi, estic apassionat de llengües, de cultures, d'història i d'esport.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Langues vivantes

Internet