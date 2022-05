Je suis une personne qui s'investie dans ce que j'entreprend, sans jamais baisser les bras.

Etant une personne dynamique, ambitieuse et pleins de bonnes volontés j'essai de me donner au maximum dans mes projets en cours.

Je suis prêt a évoluer et me lancer de nouveaux défis tant que je crois en ce dernier.



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Organisation du travail

Contact client

Relation fournisseurs

Gestion administrative

Agroalimentaire