Romain GAUTHIER

¤ Diplômes

- Titre d’expert en Informatique et Système d’information – International Master of Science - Supinfo (Rennes) '12

- BTS Informatique de Gestion - De la Salle (Rennes) '09



¤ Connaissances

- Réseaux (IPv4/IPv6)

- Systèmes (Windows, Linux, OSX)



¤ Compétences

- Switching (HP, Cisco Catalyst/Nexus)

- Firewalling (Fortinet, SonicWall, Juniper, Checkpoint, Cisco ASA)

- Loadbalancing (F5 BigIP)

- Mail (Fortimail)

- Scripting (Perl, Ruby)

- Web development (Drupal, PHP)



¤ Formations

- Checkpoint (CCSAR75)

- F5 BigIP v11

- Juniper (Junos Pulse Secure Access)



Je suis un pationné des nouvelles technologies et de tout ce qui touche à l'informatique depuis mon adolescence.

D'esprit curieux j'aime me tenir informé des dernières nouvelles dans ces domaines.



Je m'intègre vite et bien dans une équipe et aime travailler conjointement avec d'autres personnes. Je retrouve d'ailleurs cet esprit d'équipe dans le sport collectif (football) que je pratique depuis mon plus jeune age.



J'ai pu engendrer une certaine expérience en système & réseaux durant mes nombreux stages dans des structures hétéroclites.



Je suis actuellement en poste à Sigma Informatique à la Chapelle sur Erdre au sein de l'équipe réseau.



Mes compétences :

3Com

Checkpoint

Cisco

Debian

Drupal

Fortigate

Juniper

LAN

Linux

Pare-feu

Parefeu

Perl

PHP

Routeur

Routeur Cisco

Ruby

Sonicwall

Switch

TCP IP

VPN

WAN

WI-FI

WiFi

Wifi…