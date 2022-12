Guillaume PAUWELS

Après une expérience de 15 ans dans l'I.T dans l'univers de la production, ingénierie et formation sur la région Pays de la Loire, j'ai profité de ces différentes expériences pour développer un réseau et créer les opportunités « business » d'un secteur dynamique.



En créativité permanente, je mets ce « leitmotiv » comme moteur de mes activités en vue d'offrir, un service au plus proche des attentes clients. Cela me sert également pour fédérer les fonctions satellites et emmener toutes les parties prenantes dans un concept d'amélioration continue. A utiliser sans modération!



Je suis également Président d'une association d'événementiel numérique. Organisation d'événements et temps forts autour du numérique sur des aspects découverte, pédagogie, innovation et divertissement